На Купянщине горела трава: огонь едва не перекинулся на дома людей (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В поселке Ковшаровка Купянского района на Харьковщине произошел пожар в экосистеме.
Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 10:54 13 марта получили сообщение о пожаре на открытой территории в поселке Ковшаровка.
К моменту прибытия спасателей огонь еще не успел значительно распространиться. Горели трава и камыш на площади 300 кв. м. В 11:12 пожар удалось ликвидировать.
«Пожарные спасли дома местных жителей от уничтожения пламенем. Причина возникновения возгорания устанавливается», — добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горели, ГСЧС, камыш, пожары, трава, харьковщина, экосистема;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 15:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Ковшаровка Купянского района на Харьковщине произошел пожар в экосистеме.".