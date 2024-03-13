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На Купянщине горела трава: огонь едва не перекинулся на дома людей (фото)

Происшествия 15:03   13.03.2024
Виктория Яковенко
На Купянщине горела трава: огонь едва не перекинулся на дома людей (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В поселке Ковшаровка Купянского района на Харьковщине произошел пожар в экосистеме.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 10:54 13 марта получили сообщение о пожаре на открытой территории в поселке Ковшаровка.

К моменту прибытия спасателей огонь еще не успел значительно распространиться. Горели трава и камыш на площади 300 кв. м. В 11:12 пожар удалось ликвидировать.

«Пожарные спасли дома местных жителей от уничтожения пламенем. Причина возникновения возгорания устанавливается», — добавили в ГСЧС.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 15:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Ковшаровка Купянского района на Харьковщине произошел пожар в экосистеме.".