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На Куп’янщині горіла трава: вогонь ледь не перекинувся на будинки людей (фото)

Події 15:03   13.03.2024
Вікторія Яковенко
На Куп’янщині горіла трава: вогонь ледь не перекинувся на будинки людей (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині сталася пожежа в екосистемі.

Як розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області, о 10:54 13 березня отримали повідомлення про пожежу на відкритій території у селищі Ківшарівка.

На момент прибуття рятувальників вогонь ще не встиг значно поширитись. Горіли трава та очерет на площі 300 кв. м. Об 11:12 пожежу вдалось ліквідувати.

«Вогнеборці врятували оселі місцевих мешканців від знищення полум’ям. Причина виникнення загоряння встановлюється», – додали в ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 15:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині сталася пожежа в екосистемі.".