На Куп’янщині горіла трава: вогонь ледь не перекинувся на будинки людей (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині сталася пожежа в екосистемі.
Як розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області, о 10:54 13 березня отримали повідомлення про пожежу на відкритій території у селищі Ківшарівка.
На момент прибуття рятувальників вогонь ще не встиг значно поширитись. Горіли трава та очерет на площі 300 кв. м. Об 11:12 пожежу вдалось ліквідувати.
«Вогнеборці врятували оселі місцевих мешканців від знищення полум’ям. Причина виникнення загоряння встановлюється», – додали в ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: горели, ГСЧС, камыш, пожежа, трава, харківщина, экосистема;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 15:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині сталася пожежа в екосистемі.".