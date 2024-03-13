На Куп’янщині горіла трава: вогонь ледь не перекинувся на будинки людей (фото)

У селищі Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині сталася пожежа в екосистемі.

Як розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області, о 10:54 13 березня отримали повідомлення про пожежу на відкритій території у селищі Ківшарівка.

На момент прибуття рятувальників вогонь ще не встиг значно поширитись. Горіли трава та очерет на площі 300 кв. м. Об 11:12 пожежу вдалось ліквідувати.

«Вогнеборці врятували оселі місцевих мешканців від знищення полум’ям. Причина виникнення загоряння встановлюється», – додали в ДСНС.