Перепутал шланги: в Харькове мужчина оставил соседей без газа

В многоэтажке Новобаварского района Харькова из газопровода потекла вода.

В Харьковском городском филиале «Газсети» рассказали, что «горе-мастер» оставил соседей из 15 квартир без газа при попытке самостоятельно подключить газовую колонку. Ведь мужчина перепутал шланги и вода попала во внутридомовые газовые сети.

Специалисты провели обследование системы и устранили воду из газопроводов.

«Газоснабжение в доме восстановлено, кроме нарушителя. На него был составлен соответствующий акт и он был отключен от газоснабжения: он должен компенсировать убытки», – отметили газовики.

Они также напомнили, что самостоятельно заменять, ремонтировать, подключать любое газовое оборудование, категорически запрещено.

Напомним, это уже второй подобный случай за месяц. Недавно в одном из домов Киевского района в газопроводе также обнаружили воду. Это произошло, потому что житель самовольно вмешался в работу системы газоснабжения.