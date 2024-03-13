Перепутал шланги: в Харькове мужчина оставил соседей без газа
В многоэтажке Новобаварского района Харькова из газопровода потекла вода.
В Харьковском городском филиале «Газсети» рассказали, что «горе-мастер» оставил соседей из 15 квартир без газа при попытке самостоятельно подключить газовую колонку. Ведь мужчина перепутал шланги и вода попала во внутридомовые газовые сети.
Специалисты провели обследование системы и устранили воду из газопроводов.
«Газоснабжение в доме восстановлено, кроме нарушителя. На него был составлен соответствующий акт и он был отключен от газоснабжения: он должен компенсировать убытки», – отметили газовики.
Они также напомнили, что самостоятельно заменять, ремонтировать, подключать любое газовое оборудование, категорически запрещено.
Напомним, это уже второй подобный случай за месяц. Недавно в одном из домов Киевского района в газопроводе также обнаружили воду. Это произошло, потому что житель самовольно вмешался в работу системы газоснабжения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, газопровод, Газсети, житель, соседи, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В многоэтажке Новобаварского района Харькова из газопровода потекла вода.".