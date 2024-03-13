Переплутав шланги: у Харкові чоловік залишив сусідів без газу
У багатоповерхівці Новобаварського району Харкова з газопроводу потекла вода.
У Харківській міській філії «Газмережі» розповіли, що «горе-майстер» залишив сусідів з 15 квартир без газу при спробі самостійно підключити газову колонку. Адже чоловік переплутав шланги і вода потрапила до внутрішньобудинкових газових мереж.
Фахівці провели обстеження системи і усунули воду з газопроводів.
«Газопостачання в будинку відновлено, окрім порушника. На нього було складено відповідний акт та відключено від газопостачання: він має компенсувати збитки», – зазначили газовики.
Вони також нагадали, що самостійно замінювати, ремонтувати, підключати будь-яке газове обладнання категорично заборонено.
Нагадаємо, це вже другий такий випадок за місяць. Нещодавно в одному з будинків у Київському районі в газопроводі також виявили воду. Це сталося, бо житель самовільно втрутився в роботу системи газопостачання.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, газопровод, Газсети, житель, соседи, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Переплутав шланги: у Харкові чоловік залишив сусідів без газу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У багатоповерхівці Новобаварського району Харкова з газопроводу потекла вода.".