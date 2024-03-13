Live
  • Ср 13.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.49
  • EUR 42.04

Переплутав шланги: у Харкові чоловік залишив сусідів без газу

Суспільство 11:12   13.03.2024
Вікторія Яковенко
Переплутав шланги: у Харкові чоловік залишив сусідів без газу Фото: Харківська міська філія «Газмережі»

У багатоповерхівці Новобаварського району Харкова з газопроводу потекла вода.

У Харківській міській філії «Газмережі» розповіли, що «горе-майстер» залишив сусідів з 15 квартир без газу при спробі самостійно підключити газову колонку. Адже чоловік переплутав шланги і вода потрапила до внутрішньобудинкових газових мереж.

Фахівці провели обстеження системи і усунули воду з газопроводів.

«Газопостачання в будинку відновлено, окрім порушника. На нього було складено відповідний акт та відключено від газопостачання: він має компенсувати збитки», – зазначили газовики.

Вони також нагадали, що самостійно замінювати, ремонтувати, підключати будь-яке газове обладнання категорично заборонено.

Нагадаємо, це вже другий такий випадок за місяць. Нещодавно в одному з будинків у Київському районі в газопроводі також виявили воду. Це сталося, бо житель самовільно втрутився в роботу системи газопостачання.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Переплутав шланги: у Харкові чоловік залишив сусідів без газу
Переплутав шланги: у Харкові чоловік залишив сусідів без газу
13.03.2024, 11:12
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
12.03.2024, 12:21
Армія РФ готує наступ на Куп’янськ – аналітик про терміни та кількість військ
Армія РФ готує наступ на Куп’янськ – аналітик про терміни та кількість військ
13.03.2024, 10:49
Навчання військових у Харкові: місто стоїть у пробках, закривали метро
Навчання військових у Харкові: місто стоїть у пробках, закривали метро
13.03.2024, 09:43
Мешканка Харківщини намагалася завадити контрнаступу ЗСУ – її затримали
Мешканка Харківщини намагалася завадити контрнаступу ЗСУ – її затримали
13.03.2024, 10:00
Головні новини Харкова 13.03: навчання військових, пробки, ISW про рейд до РФ
Головні новини Харкова 13.03: навчання військових, пробки, ISW про рейд до РФ
13.03.2024, 11:04

Новини за темою:

11:37
Чотирьох військових судитимуть за крадіжку на Харківщині: подробиці
10:19
Через обстріли на Харківщині пошкоджені газорозподільні мережі
08:03
Горіли кімнати у будинках, пожежі в екосистемах – ДСНС про добу на Харківщині
16:11
Загибель подружжя на Харківщині: витоку газу в будинку не виявили
13:14
У будинку в Харкові замість газу потекла вода: відповідатиме житель під’їзду

Ви читали новину: «Переплутав шланги: у Харкові чоловік залишив сусідів без газу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У багатоповерхівці Новобаварського району Харкова з газопроводу потекла вода.".