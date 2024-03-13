Переплутав шланги: у Харкові чоловік залишив сусідів без газу

У багатоповерхівці Новобаварського району Харкова з газопроводу потекла вода.

У Харківській міській філії «Газмережі» розповіли, що «горе-майстер» залишив сусідів з 15 квартир без газу при спробі самостійно підключити газову колонку. Адже чоловік переплутав шланги і вода потрапила до внутрішньобудинкових газових мереж.

Фахівці провели обстеження системи і усунули воду з газопроводів.

«Газопостачання в будинку відновлено, окрім порушника. На нього було складено відповідний акт та відключено від газопостачання: він має компенсувати збитки», – зазначили газовики.

Вони також нагадали, що самостійно замінювати, ремонтувати, підключати будь-яке газове обладнання категорично заборонено.

Нагадаємо, це вже другий такий випадок за місяць. Нещодавно в одному з будинків у Київському районі в газопроводі також виявили воду. Це сталося, бо житель самовільно втрутився в роботу системи газопостачання.