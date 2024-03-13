Женщине выдали участок на территории нацпарка на Харьковщине — что решил суд
Фото: Харьковская облпрокуратура
Земельный участок в пределах НПП «Гомольшанские леса» в Чугуевском районе Харьковской области стоимостью более 23,5 миллиона гривен должен быть возвращен государству. Такое решение принял Змиевский райсуд.
Этот участок ранее был передан женщине в частную собственность, что является нарушением законодательства, сообщает Харьковская облпрокуратура.
«Согласно действующему законодательству земли природно-заповедного фонда относятся к особо ценным землям и не могут передаваться в частную собственность из государственной», — объясняют в ведомстве.
Суд поддержал признание незаконными и отмену приказов, а также возвращение участка в собственность государства. Продолжается срок на апелляционное обжалование.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Гомольшанские леса, земля, нацпарк, прокуратура, участок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 18:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Земельный участок в пределах НПП «Гомольшанские леса» стоимостью более 23,5 миллиона гривен должен быть возвращен государству".