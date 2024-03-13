Женщине выдали участок на территории нацпарка на Харьковщине — что решил суд

Земельный участок в пределах НПП «Гомольшанские леса» в Чугуевском районе Харьковской области стоимостью более 23,5 миллиона гривен должен быть возвращен государству. Такое решение принял Змиевский райсуд.

Этот участок ранее был передан женщине в частную собственность, что является нарушением законодательства, сообщает Харьковская облпрокуратура.

«Согласно действующему законодательству земли природно-заповедного фонда относятся к особо ценным землям и не могут передаваться в частную собственность из государственной», — объясняют в ведомстве.

Суд поддержал признание незаконными и отмену приказов, а также возвращение участка в собственность государства. Продолжается срок на апелляционное обжалование.