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Женщине выдали участок на территории нацпарка на Харьковщине — что решил суд

Общество 18:31   13.03.2024
Елена Нагорная
Женщине выдали участок на территории нацпарка на Харьковщине — что решил суд Фото: Харьковская облпрокуратура

Земельный участок в пределах НПП «Гомольшанские леса» в Чугуевском районе Харьковской области стоимостью более 23,5 миллиона гривен должен быть возвращен государству. Такое решение принял Змиевский райсуд.

Этот участок ранее был передан женщине в частную собственность, что является нарушением законодательства, сообщает Харьковская облпрокуратура.

«Согласно действующему законодательству земли природно-заповедного фонда относятся к особо ценным землям и не могут передаваться в частную собственность из государственной», — объясняют в ведомстве.

Суд поддержал признание незаконными и отмену приказов, а также возвращение участка в собственность государства. Продолжается срок на апелляционное обжалование.

Читайте также: Участок ценой более 1 млн грн вернули заповеднику «Гомольшанские леса»

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 18:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Земельный участок в пределах НПП «Гомольшанские леса» стоимостью более 23,5 миллиона гривен должен быть возвращен государству".