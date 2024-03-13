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Жінці видали ділянку на території нацпарку на Харківщині – що вирішив суд

Суспільство 18:31   13.03.2024
Олена Нагорна
Жінці видали ділянку на території нацпарку на Харківщині – що вирішив суд

Земельна ділянка в межах НПП «Гомільшанські ліси» в Чугуївському районі Харківської області вартістю понад 23,5 мільйона гривень має бути повернута державі. Таке рішення ухвалив Зміївський райсуд.

Ця ділянка раніше була передана жінці у приватну власність, що є порушенням законодавства, повідомляє Харківська облпрокуратура.

“Відповідно до чинного законодавства землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель та не можуть передаватися у приватну власність з державної”, – пояснюють у відомстві.

Суд підтримав визнання незаконними та скасування наказів, а також повернення ділянки у власність держави. Триває строк на апеляційне оскарження.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 18:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Земельна ділянка в межах НПП «Гомільшанські ліси» вартістю понад 23,5 мільйона гривень має бути повернута державі".