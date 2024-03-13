Жінці видали ділянку на території нацпарку на Харківщині – що вирішив суд
Земельна ділянка в межах НПП «Гомільшанські ліси» в Чугуївському районі Харківської області вартістю понад 23,5 мільйона гривень має бути повернута державі. Таке рішення ухвалив Зміївський райсуд.
Ця ділянка раніше була передана жінці у приватну власність, що є порушенням законодавства, повідомляє Харківська облпрокуратура.
“Відповідно до чинного законодавства землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель та не можуть передаватися у приватну власність з державної”, – пояснюють у відомстві.
Суд підтримав визнання незаконними та скасування наказів, а також повернення ділянки у власність держави. Триває строк на апеляційне оскарження.
Читайте також: Ділянку вартістю понад 1 млн грн повернули заповіднику «Гомільшанські ліси»
Популярно
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Гомольшанские леса, земля, нацпарк, прокуратура, участок, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жінці видали ділянку на території нацпарку на Харківщині – що вирішив суд»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 18:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Земельна ділянка в межах НПП «Гомільшанські ліси» вартістю понад 23,5 мільйона гривень має бути повернута державі".