Жінці видали ділянку на території нацпарку на Харківщині – що вирішив суд

Земельна ділянка в межах НПП «Гомільшанські ліси» в Чугуївському районі Харківської області вартістю понад 23,5 мільйона гривень має бути повернута державі. Таке рішення ухвалив Зміївський райсуд.

Ця ділянка раніше була передана жінці у приватну власність, що є порушенням законодавства, повідомляє Харківська облпрокуратура.

“Відповідно до чинного законодавства землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель та не можуть передаватися у приватну власність з державної”, – пояснюють у відомстві.

Суд підтримав визнання незаконними та скасування наказів, а також повернення ділянки у власність держави. Триває строк на апеляційне оскарження.