Две взятки от пьяных водителей получили патрульные в Харькове за минувшую ночь

Два водителя, которые были подшофе, хотели дать взятки копам во время задержания, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

На улице Космической полицейские остановили автомобиль Volkswagen Passat, который двигался в комендантский час. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от освидетельствования. Поэтому инспекторы составили на него админпротокол по ч.1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения).

Чтобы избежать административной ответственности, пьяный водитель предложил инспекторам взятку в сумме $1 000. Патрульные неоднократно предупреждали его об уголовной ответственности за взятку, но он не реагировал.

Также ночью, на улице Отакара Яроша, инспекторы остановили автомобиль Volkswagen Caddy. У водителя тоже были признаки алкогольного опьянения и он тоже отказался пройти осмотр, поэтому инспекторы составили на него админпротокол.

Этот водитель оказался щедрее – он предлагал полицейским взятку в размере 45 000 грн.

В обоих случаях для фиксации преступления патрульные вызывали следователей.