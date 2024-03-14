Два хабарі від п’яних водіїв отримали патрульні у Харкові за минулу ніч
Два водії, які були напідпитку, хотіли дати хабарі копам під час затримання, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.
На вулиці Космічній поліціянти зупинили авто Volkswagen Passat, яке рухалось в комендантську годину. Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився. Тому інспектори склали на нього адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.
Щоб уникнути адміністративної відповідальності п’яний водій запропонував інспекторам хабар в сумі $1 000. Патрульні неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність за хабар, однак громадянин не реагував.
Також вночі на вулиці Отакара Яроша, інспектори зупинили авто Volkswagen Caddy. Водій теж мав ознаки алкогольного сп’яніння і теж відмовився пройти огляд, тому інспектори склали на нього адмінпротокол.
Цей водій виявився більш щедрим – він пропонував поліціянтам хабар в розмірі 45 000 грн.
В обох випадках для фіксації злочину патрульні викликали на місця слідчих.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: взятка, водій, коп, патрульная полиция Харьковской области, патрульный, подшофе, пьяный, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 22:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два водії, які були напідпитку, хотіли дати хабарі копам під час затримання, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".