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Ракетная опасность в Харькове, «прилет» в Белгороде: призывают быть в укрытиях

Происшествия 10:52   14.03.2024
Оксана Горун
Ракетная опасность в Харькове, «прилет» в Белгороде: призывают быть в укрытиях

В Харькове и области Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности. Тревога прозвучала в 10:42.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности на Харьковщине.

Следом  — об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях всех — особенно жителей приграничных районов.

Этому предшествовало предупреждение жителям Белгородской и Курской областей РФ от российских добровольцев, воюющих за ВСУ. Они попросили россиян быть в укрытиях, так как по военным объектам в регионах откроют огонь.

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В 10:38 в telegram-каналах подразделений разместили призыв отправиться в укрытия немедленно.

Следом за этим ракетную опасность объявили в Белгороде. Местные telegram-каналы сообщили, что «над городом громко». А затем разместили фото с дымом в месте предполагаемого «прилета».

В 11:02 в Харькове дали отбой тревоги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 10:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности. Тревога прозвучала в 10:42".