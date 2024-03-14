Ракетная опасность в Харькове, «прилет» в Белгороде: призывают быть в укрытиях
В Харькове и области Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности. Тревога прозвучала в 10:42.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности на Харьковщине.
Следом — об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях всех — особенно жителей приграничных районов.
Этому предшествовало предупреждение жителям Белгородской и Курской областей РФ от российских добровольцев, воюющих за ВСУ. Они попросили россиян быть в укрытиях, так как по военным объектам в регионах откроют огонь.
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В 10:38 в telegram-каналах подразделений разместили призыв отправиться в укрытия немедленно.
Следом за этим ракетную опасность объявили в Белгороде. Местные telegram-каналы сообщили, что «над городом громко». А затем разместили фото с дымом в месте предполагаемого «прилета».
В 11:02 в Харькове дали отбой тревоги.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, тревога;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности. Тревога прозвучала в 10:42".