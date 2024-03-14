Ракетная опасность в Харькове, «прилет» в Белгороде: призывают быть в укрытиях

В Харькове и области Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности. Тревога прозвучала в 10:42.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности на Харьковщине.

Следом — об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях всех — особенно жителей приграничных районов.

Этому предшествовало предупреждение жителям Белгородской и Курской областей РФ от российских добровольцев, воюющих за ВСУ. Они попросили россиян быть в укрытиях, так как по военным объектам в регионах откроют огонь.

В 10:38 в telegram-каналах подразделений разместили призыв отправиться в укрытия немедленно.

Следом за этим ракетную опасность объявили в Белгороде. Местные telegram-каналы сообщили, что «над городом громко». А затем разместили фото с дымом в месте предполагаемого «прилета».

В 11:02 в Харькове дали отбой тревоги.