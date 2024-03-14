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Ракетна небезпека в Харкові, “приліт” у Бєлгороді: закликають бути в укриттях

Події 10:52   14.03.2024
Оксана Горун
Ракетна небезпека в Харкові, “приліт” у Бєлгороді: закликають бути в укриттях

В Харкові та області Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку. Тривога пролунала о 10:42.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку на Харківщині.

Слідом – про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях усіх – особливо мешканців прикордонних районів.

Цьому передувало попередження жителям Бєлгородської та Курської областей РФ від російських добровольців, які воюють за ЗСУ. Вони попросили росіян бути в укриттях, оскільки по військових об’єктах у регіонах відкриють вогонь.

Читайте також: “Ми відкриємо вогонь”: жителям Бєлгородщини та Курщини дали 1,5 години на евакуацію

О 10:38 у телеграм-каналах підрозділів розмістили заклик прямувати до укриттів негайно.

Слідом за цим ракетну небезпеку оголосили у Бєлгороді. Місцеві телеграм-канали повідомили, що “над містом гучно”. А потім розмістили фото з димом у місці ймовірного “прильоту”.

Об 11:02 у Харкові дали відбій тривоги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 10:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові та області Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку. Тривога пролунала о 10:42".