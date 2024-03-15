Российский дрон, который не взорвался, уничтожили в Харькове (фото)
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования
Саперы уничтожили вражеский БпЛА «Герань-2», которым оккупанты пытались атаковать Харьков.
«Очередная атака вражеских беспилотников на город Харьков. Силами ПВО вражеская «Герань — 2» была сбита, но боевая часть осталась не разорванной и несла угрозу гражданскому населению. Боевая часть БпЛА «Герань – 2» содержит примерно 30-50 кг взрывчатого вещества. Саперы оперативно уничтожили неразорвавшуюся боевую часть вражеского БпЛА», — сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы уничтожили вражеский БпЛА «Герань-2», которым оккупанты пытались атаковать Харьков.".