Российский дрон, который не взорвался, уничтожили в Харькове (фото)

Саперы уничтожили вражеский БпЛА «Герань-2», которым оккупанты пытались атаковать Харьков.

«Очередная атака вражеских беспилотников на город Харьков. Силами ПВО вражеская «Герань — 2» была сбита, но боевая часть осталась не разорванной и несла угрозу гражданскому населению. Боевая часть БпЛА «Герань – 2» содержит примерно 30-50 кг взрывчатого вещества. Саперы оперативно уничтожили неразорвавшуюся боевую часть вражеского БпЛА», — сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.