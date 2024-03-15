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Російський дрон, який не вибухнув, знищили у Харкові (фото)

Суспільство 13:16   15.03.2024
Вікторія Яковенко
Російський дрон, який не вибухнув, знищили у Харкові (фото) Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Сапери знищили ворожий БпЛА «Герань-2», яким окупанти намагалися атакувати Харків.

«Чергова атака ворожих безпілотників на місто Харків. Силами ППО ворожа «Герань – 2» була збита, але бойова частина залишилась не розірваною та несла загрозу цивільному населенню. Бойова частина БпЛА «Герань – 2» містить приблизно 30-50 кг вибухової речовини. Сапери оперативно знищили бойову частину ворожого БпЛА, яка не розірвалася», – повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

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Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 13:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери знищили ворожий БпЛА «Герань-2», яким окупанти намагалися атакувати Харків.".