Россияне ударили по больнице в поселке Золочев Харьковской области

Информация о погибших или травмированных гражданах в поселке Золочев в настоящее время не поступала, сообщила Нацполиция.

15 марта около 16:30 произошел обстрел поселка Золочев Богодуховского района. Предварительно установлено, что удар россияне нанесли управляемой авиабомбой.

По версии начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне обстреляли Золочев из С-300.

«Зафиксированы попадания на территорию районной больницы. Повреждены строения, гараж, возникли возгорание автомобилей скорой помощи, легковых транспортных средств. Также поврежден частный дом», – сообщили в Нацполиции.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, сотрудники ГСЧС.