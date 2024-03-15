Россияне ударили по больнице в поселке Золочев Харьковской области
Информация о погибших или травмированных гражданах в поселке Золочев в настоящее время не поступала, сообщила Нацполиция.
15 марта около 16:30 произошел обстрел поселка Золочев Богодуховского района. Предварительно установлено, что удар россияне нанесли управляемой авиабомбой.
По версии начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне обстреляли Золочев из С-300.
«Зафиксированы попадания на территорию районной больницы. Повреждены строения, гараж, возникли возгорание автомобилей скорой помощи, легковых транспортных средств. Также поврежден частный дом», – сообщили в Нацполиции.
На место происшествия выехали следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, сотрудники ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиабомба, больница, золочів, КАБ, Нацполиция, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 18:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о погибших или травмированных гражданах в поселке Золочев в настоящее время не поступала, сообщила Нацполиция.".