Росіяни вдарили по лікарні в селищі Золочів на Харківщині
Інформація про загиблих чи травмованих громадян у селищі Золочів наразі не надходила, повідомила Нацполіція.
15 березня близько 16:30 стався обстріл селища Золочів Богодухівського району. Попередньо встановлено, що удар росіяни нанесли керованою авіабомбою.
За версією начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни били з С-300.
«Зафіксовані влучання на територію районної лікарні. Пошкоджені будівлі, гараж, виникли загоряння автомобілів швидкої допомоги, легкових транспортних засобів. Також пошкоджено приватний будинок», – повідомили в Нацполіції.
На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиабомба, больница, золочів, КАБ, Нацполиция, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 18:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація про загиблих чи травмованих громадян у селищі Золочів наразі не надходила, повідомила Нацполіція. ".