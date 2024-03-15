Росіяни вдарили по лікарні в селищі Золочів на Харківщині

Інформація про загиблих чи травмованих громадян у селищі Золочів наразі не надходила, повідомила Нацполіція.

15 березня близько 16:30 стався обстріл селища Золочів Богодухівського району. Попередньо встановлено, що удар росіяни нанесли керованою авіабомбою.

За версією начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни били з С-300.

«Зафіксовані влучання на територію районної лікарні. Пошкоджені будівлі, гараж, виникли загоряння автомобілів швидкої допомоги, легкових транспортних засобів. Також пошкоджено приватний будинок», – повідомили в Нацполіції.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС.