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Росіяни вдарили по лікарні в селищі Золочів на Харківщині

Події 18:10   15.03.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили по лікарні в селищі Золочів на Харківщині

Інформація про загиблих чи травмованих громадян у селищі Золочів наразі не надходила, повідомила Нацполіція. 

15 березня близько 16:30 стався обстріл селища Золочів Богодухівського району. Попередньо встановлено, що удар росіяни нанесли керованою авіабомбою.

За версією начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни били з С-300.

«Зафіксовані влучання на територію районної лікарні. Пошкоджені будівлі, гараж, виникли загоряння автомобілів швидкої допомоги, легкових транспортних засобів. Також пошкоджено приватний будинок», – повідомили в Нацполіції.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 18:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація про загиблих чи травмованих громадян у селищі Золочів наразі не надходила, повідомила Нацполіція. ".