Сгоревшие «скорые» и общежитие: по больнице в Золочеве били Искандером (фото)
По поселку Золочев Богодуховского района военные РФ ударили, по предварительным данным, ракетой «Искандер-М», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
По данным следствия, около 16:20 враг попал по территории местной больницы — там было повреждено одноэтажное общежитие. Также повреждения получили пункт дислокации автомобилей «скорой», здание клуба, гаражи.
Горели четыре «скорые», две из них огонь уничтожил полностью, а также три легковушки. Обошлось без пострадавших.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Напомним, в облуправлении Нацполиции сообщали, что военные РФ ударили по Золочеву корректируемой авиабомбой. По первоначальной версии начальника ХОВА Олега Синегубова, враг бил из С-300.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: больница, золочів, искандер, пожары, прокуратура, ракета, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 19:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По поселку Золочев Богодуховского района военные РФ ударили, по предварительным данным, ракетой «Искандер-М»".