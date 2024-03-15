Сгоревшие «скорые» и общежитие: по больнице в Золочеве били Искандером (фото)

По поселку Золочев Богодуховского района военные РФ ударили, по предварительным данным, ракетой «Искандер-М», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, около 16:20 враг попал по территории местной больницы — там было повреждено одноэтажное общежитие. Также повреждения получили пункт дислокации автомобилей «скорой», здание клуба, гаражи.

Горели четыре «скорые», две из них огонь уничтожил полностью, а также три легковушки. Обошлось без пострадавших.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, в облуправлении Нацполиции сообщали, что военные РФ ударили по Золочеву корректируемой авиабомбой. По первоначальной версии начальника ХОВА Олега Синегубова, враг бил из С-300.