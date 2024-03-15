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Сгоревшие «скорые» и общежитие: по больнице в Золочеве били Искандером (фото)

Происшествия 19:45   15.03.2024
Елена Нагорная
Сгоревшие «скорые» и общежитие: по больнице в Золочеве били Искандером (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

По поселку Золочев Богодуховского района военные РФ ударили, по предварительным данным, ракетой «Искандер-М», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, около 16:20 враг попал по территории местной больницы — там было повреждено одноэтажное общежитие. Также повреждения получили пункт дислокации автомобилей «скорой», здание клуба, гаражи.

Горели четыре «скорые», две из них огонь уничтожил полностью, а также три легковушки. Обошлось без пострадавших.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, в облуправлении Нацполиции сообщали, что военные РФ ударили по Золочеву корректируемой авиабомбой. По первоначальной версии начальника ХОВА Олега Синегубова, враг бил из С-300.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 19:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По поселку Золочев Богодуховского района военные РФ ударили, по предварительным данным, ракетой «Искандер-М»".