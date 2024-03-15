Згорілі “швидкі” та гуртожиток: по лікарні в Золочеві били Іскандером (фото)

По селищу Золочів Богодухівського району військові РФ ударили, за попередніми даними, ракетою “Іскандер-М”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, близько 16:20 ворог влучив по території місцевої лікарні – там був пошкоджений одноповерховий гуртожиток. Також пошкоджень зазнали пункт дислокації автомобілів “швидкої”, клуб і гаражі.

Горіли чотири “швидкі”, дві з них вогонь знищив повністю, а також три легковики. Минулося без постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).



Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, в облуправлінні Нацполіції повідомляли, що військові РФ ударили по Золочеву керованою авіабомбою. За початковою версією начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог бив із С-300.