Згорілі “швидкі” та гуртожиток: по лікарні в Золочеві били Іскандером (фото)
По селищу Золочів Богодухівського району військові РФ ударили, за попередніми даними, ракетою “Іскандер-М”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, близько 16:20 ворог влучив по території місцевої лікарні – там був пошкоджений одноповерховий гуртожиток. Також пошкоджень зазнали пункт дислокації автомобілів “швидкої”, клуб і гаражі.
Горіли чотири “швидкі”, дві з них вогонь знищив повністю, а також три легковики. Минулося без постраждалих.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Фото: Харківська облпрокуратура
Нагадаємо, в облуправлінні Нацполіції повідомляли, що військові РФ ударили по Золочеву керованою авіабомбою. За початковою версією начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог бив із С-300.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: больница, золочів, искандер, пожежа, прокуратура, ракета, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 19:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По селищу Золочів Богодухівського району військові РФ ударили, за попередніми даними, ракетою “Іскандер-М”".