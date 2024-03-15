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Згорілі “швидкі” та гуртожиток: по лікарні в Золочеві били Іскандером (фото)

Події 19:45   15.03.2024
Олена Нагорна
Згорілі “швидкі” та гуртожиток: по лікарні в Золочеві били Іскандером (фото)

По селищу Золочів Богодухівського району військові РФ ударили, за попередніми даними, ракетою “Іскандер-М”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, близько 16:20 ворог влучив по території місцевої лікарні – там був пошкоджений одноповерховий гуртожиток. Також пошкоджень зазнали пункт дислокації автомобілів “швидкої”, клуб і гаражі.

Горіли чотири “швидкі”, дві з них вогонь знищив повністю, а також три легковики. Минулося без постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).


Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, в облуправлінні Нацполіції повідомляли, що військові РФ ударили по Золочеву керованою авіабомбою. За початковою версією начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог бив із С-300.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 19:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По селищу Золочів Богодухівського району військові РФ ударили, за попередніми даними, ракетою “Іскандер-М”".