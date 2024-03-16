Синегубов: один из вражеских дронов ночью нанес удар, за сутки — двое раненых
Два человека получили ранения в результате обстрелов Харьковщины в течение суток, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в 17:40 вражеский БпЛА ударил по селу Охримовка Чугуевского района. Ранения получили двое мужчин 48 и 35 лет.
В 02:25 16 марта еще один «шахед» попал по поселку Казачья Лопань Харьковского района. Был поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.
Кроме этого, около 16:10 враг сбросил корректируемую авиабомбу на село Синельниково Чугуевского района, в результате чего был поврежден частный дом. В 20:27 в результате обстрела села Бугаевка Чугуевского района горела хозяйственная постройка. В обоих случаях — без пострадавших.
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Напомним, командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что два вражеских дрона «Шахед» атаковали Харьковскую область в ночь на 16 марта. Оба были уничтожены.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, дрони, дроны, Казачья Лопань, поранені, пострадавшие, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 08:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека получили ранения в результате обстрелов Харьковщины в течение суток".