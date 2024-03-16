Синєгубов: один із ворожих дронів уночі завдав удару, за добу – двоє поранених

Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, о 17:40 ворожий БпЛА вдарив по селу Охрімівка Чугуївського району. Поранення отримали двоє чоловіків 48 та 35 років.

О 02:25 16 березня ще один “шахед” влучив по селищу Козача Лопань Харківського району. Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Окрім цього, близько 16:10 ворог скинув керовану авіабомбу на село Синельникове Чугуївського району, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. О 20:27 внаслідок обстрілу села Бугаївка Чугуївського району горіла господарська споруда. В обох випадках – без постраждалих.





Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що два ворожі дрони «Шахед» атакували Харківську область у ніч проти 16 березня. Обидва були знищені.