Синєгубов: один із ворожих дронів уночі завдав удару, за добу – двоє поранених
Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, о 17:40 ворожий БпЛА вдарив по селу Охрімівка Чугуївського району. Поранення отримали двоє чоловіків 48 та 35 років.
О 02:25 16 березня ще один “шахед” влучив по селищу Козача Лопань Харківського району. Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.
Окрім цього, близько 16:10 ворог скинув керовану авіабомбу на село Синельникове Чугуївського району, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. О 20:27 внаслідок обстрілу села Бугаївка Чугуївського району горіла господарська споруда. В обох випадках – без постраждалих.
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Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що два ворожі дрони «Шахед» атакували Харківську область у ніч проти 16 березня. Обидва були знищені.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, дрони, Казачья Лопань, поранені, пострадалі, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 08:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби".