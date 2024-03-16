Live
  • Сб 16.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.69
  • EUR 42.29

Синєгубов: один із ворожих дронів уночі завдав удару, за добу – двоє поранених

Події 08:44   16.03.2024
Олена Нагорна
Синєгубов: один із ворожих дронів уночі завдав удару, за добу – двоє поранених

Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, о 17:40 ворожий БпЛА вдарив по селу Охрімівка Чугуївського району. Поранення отримали двоє чоловіків 48 та 35 років.

О 02:25 16 березня ще один “шахед” влучив по селищу Козача Лопань Харківського району. Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Окрім цього, близько 16:10 ворог скинув керовану авіабомбу на село Синельникове Чугуївського району, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. О 20:27 внаслідок обстрілу села Бугаївка Чугуївського району горіла господарська споруда. В обох випадках – без постраждалих.

Читайте також: Згорілі “швидкі” та гуртожиток: по лікарні в Золочеві били Іскандером (фото)

Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що два ворожі дрони «Шахед» атакували Харківську область у ніч проти 16 березня. Обидва були знищені.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вибухи та пожежі в Бєлгороді: масовану атаку анонсували добровольці (відео)
Вибухи та пожежі в Бєлгороді: масовану атаку анонсували добровольці (відео)
16.03.2024, 09:26
ISW заявив про просування військ РФ під Куп’янськом
ISW заявив про просування військ РФ під Куп’янськом
07.03.2024, 08:55
Квартири у Харкові: ціна залежить від «прильотів», а купують на «гробові»
Квартири у Харкові: ціна залежить від «прильотів», а купують на «гробові»
14.03.2024, 20:01
Синєгубов: один із ворожих дронів уночі завдав удару, за добу – двоє поранених
Синєгубов: один із ворожих дронів уночі завдав удару, за добу – двоє поранених
16.03.2024, 08:44
Головні новини Харкова 16 березня: атака дронів і зведення Генштабу
Головні новини Харкова 16 березня: атака дронів і зведення Генштабу
16.03.2024, 08:51
Про незначне просування військ РФ біля Синьківки на Харківщині повідомив ISW
Про незначне просування військ РФ біля Синьківки на Харківщині повідомив ISW
16.03.2024, 08:11

Новини за темою:

13:05
Ворожий «шахед» збили над Харківщиною прикордонники (відео)
23:34
Головні новини Харкова 7.03: двоє загиблих у Куп’янську через обстріл росіян
22:48
Головні новини Харкова 6 березня: удар по Боровій, РФ тричі атакувала Табаївку
11:23
“Воронки по всьому селу” – слідчий про наліт “шахедів” на Харківщину
08:15
Частину із семи безпілотників, які атакували Мартове, збили – Синєгубов

Ви читали новину: «Синєгубов: один із ворожих дронів уночі завдав удару, за добу – двоє поранених»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 08:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби".