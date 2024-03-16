Live
  • Сб 16.03.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 38.69
  • EUR 42.29

Враг не наступал на Харьковщине, но бил из артиллерии и минометов — Генштаб

Происшествия 19:31   16.03.2024
Елена Нагорная
Враг не наступал на Харьковщине, но бил из артиллерии и минометов — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Синьковка, Ивановка и Берестовое.

Читайте также: Генштаб: враг продолжает попытки улучшить тактическое положение на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Надпись «Здесь должна быть ул. Яны Червоной» в Харькове разрисовали красным
Надпись «Здесь должна быть ул. Яны Червоной» в Харькове разрисовали красным
16.03.2024, 17:02
Главные новости Харькова 16.03: атака дронов, ситуация на Купянщине, цветы
Главные новости Харькова 16.03: атака дронов, ситуация на Купянщине, цветы
16.03.2024, 19:35
Флаг над Харьковом заменили (фото)
Флаг над Харьковом заменили (фото)
14.03.2024, 10:23
Потасовка с грабежом произошла в Индустриальном районе Харькова в 4 утра
Потасовка с грабежом произошла в Индустриальном районе Харькова в 4 утра
16.03.2024, 15:00
В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов
В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов
14.03.2024, 14:27
Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье — прогноз на 17 марта
Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье — прогноз на 17 марта
16.03.2024, 20:00

Новости по теме:

19:31
Враг не наступал на Харьковщине, но бил из артиллерии и минометов — Генштаб
07:34
Генштаб: враг продолжает попытки улучшить тактическое положение на Харьковщине
23:00
Главные новости Харькова 15 марта: возвращение Оскара, рост цен, «прилеты»
19:26
Враг трижды атаковал на Харьковщине и нанес авиаудары возле трех сел — Генштаб
07:29
Россияне не атаковали на Харьковщине, но применили авиацию — Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Враг не наступал на Харьковщине, но бил из артиллерии и минометов — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 19:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий".