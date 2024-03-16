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Ворог не наступав на Харківщині, але бив з артилерії та мінометів – Генштаб

Події 19:31   16.03.2024
Олена Нагорна
Ворог не наступав на Харківщині, але бив з артилерії та мінометів – Генштаб

Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Синьківка, Іванівка та Берестове.

Читайте також: Генштаб: ворог продовжує спроби покращити тактичне положення на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 19:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій".