Ворог не наступав на Харківщині, але бив з артилерії та мінометів – Генштаб
Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Синьківка, Іванівка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 19:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій".