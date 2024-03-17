15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне из РСЗО и минометов
Артиллерийские и минометные удары россияне нанесли по 15 населенным пунктам Харьковщины, в частности по селам Синьковка, Ивановка, Лукьянцы, Берестово, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Авиаудары враг наносил по селам Старица, Липцы.
В результате вражеского авиаудара КАБ в 16:14 по селу Липцы Харьковского района повреждены учебное заведение и частный дом. Без пострадавших.
Россияне обстреляли в 20:35 село Долгенькое Купянского района. Без пострадавших.
В течение суток на Харьковщине возведенные группы взрывотехников провели разминирование 20,28 га территории, уничтожили 382 взрывоопасных предмета.
За сутки эвакуировали 5 детей с семьями.
На сегодня эвакуированы из двух громад 134 ребенка: из Ольховатской — 33; из Великобурлукской — 101.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, россияне, рсзо, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 08:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийские и минометные удары россияне нанесли по 15 населенным пунктам Харьковщины, в частности по селам Синьковка, Ивановка, Лукьянцы, Берестово, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".