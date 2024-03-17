15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне из РСЗО и минометов

Артиллерийские и минометные удары россияне нанесли по 15 населенным пунктам Харьковщины, в частности по селам Синьковка, Ивановка, Лукьянцы, Берестово, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Авиаудары враг наносил по селам Старица, Липцы.

В результате вражеского авиаудара КАБ в 16:14 по селу Липцы Харьковского района повреждены учебное заведение и частный дом. Без пострадавших.

Россияне обстреляли в 20:35 село Долгенькое Купянского района. Без пострадавших.

В течение суток на Харьковщине возведенные группы взрывотехников провели разминирование 20,28 га территории, уничтожили 382 взрывоопасных предмета.

За сутки эвакуировали 5 детей с семьями.

На сегодня эвакуированы из двух громад 134 ребенка: из Ольховатской — 33; из Великобурлукской — 101.