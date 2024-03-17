Live
  • Нд 17.03.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 38.69
  • EUR 42.29

15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни з РСЗВ і мінометів

Події 08:42   17.03.2024
Оксана Якушко

Артилерійські та мінометні удари росіяни завдали по 15 населених пунктах Харківщини, зокрема, по селах Синьківка, Іванівка, Лук’янці, Берестове, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Авіаудари ворог наносив по селах Стариця, Липці.

Внаслідок ворожого авіаудару КАБ о 16:14 по селу Липці Харківського району пошкоджені заклад освіти та приватний будинок. Без постраждалих.

Росіяни обстріляли о 20:35 село Довгеньке Куп’янського району. Без постраждалих.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 20,28 га території, знищили 382 вибухонебезпечні предмети.

За добу евакуйовали 5 дітей з родинами.

На сьогодні евакуйовано із двох громад 134 дитини: Вільхуватської — 33; Великобурлуцької — 101.

Читайте також: Синєгубов: один із ворожих дронів уночі завдав удару, за добу – двоє поранених

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 17.03: ліцей на Харківщині пошкодили росіяни КАБом
Головні новини Харкова 17.03: ліцей на Харківщині пошкодили росіяни КАБом
17.03.2024, 09:15
15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни з РСЗВ і мінометів
15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни з РСЗВ і мінометів
17.03.2024, 08:42
Сьогодні 17 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 березня: яке свято та день в історії
17.03.2024, 06:00
На Куп’янському напрямку росіяни не штурмували позиції ЗСУ – Генштаб
На Куп’янському напрямку росіяни не штурмували позиції ЗСУ – Генштаб
17.03.2024, 07:51
Головні новини Харкова 16.03: атака дронів, ситуація на Куп’янщині, квіти
Головні новини Харкова 16.03: атака дронів, ситуація на Куп’янщині, квіти
16.03.2024, 21:32
Квартири у Харкові: ціна залежить від «прильотів», а купують на «гробові»
Квартири у Харкові: ціна залежить від «прильотів», а купують на «гробові»
14.03.2024, 20:01

Новини за темою:

12:04
На Харківщині у 4 населених пунктах пошкоджені енергомережі через обстріли
15:44
РФ вдарила по будинку у Вовчанську: під завалами можуть бути люди
15:36
Жителям Вовчанська повернули світло, яке зникло після обстрілу РФ
12:44
Без світла через обстріл на Харківщині залишилося понад 2 тисячі абонентів
12:41
Під обстріл росіян на Харківщині потрапили будівельники – Болвінов (фото)

Ви читали новину: «15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни з РСЗВ і мінометів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійські та мінометні удари росіяни завдали по 15 населених пунктах Харківщини, зокрема, по селах Синьківка, Іванівка, Лук’янці, Берестове, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".