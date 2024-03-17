15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни з РСЗВ і мінометів
Артилерійські та мінометні удари росіяни завдали по 15 населених пунктах Харківщини, зокрема, по селах Синьківка, Іванівка, Лук’янці, Берестове, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Авіаудари ворог наносив по селах Стариця, Липці.
Внаслідок ворожого авіаудару КАБ о 16:14 по селу Липці Харківського району пошкоджені заклад освіти та приватний будинок. Без постраждалих.
Росіяни обстріляли о 20:35 село Довгеньке Куп’янського району. Без постраждалих.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 20,28 га території, знищили 382 вибухонебезпечні предмети.
За добу евакуйовали 5 дітей з родинами.
На сьогодні евакуйовано із двох громад 134 дитини: Вільхуватської — 33; Великобурлуцької — 101.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, Олег Синегубов, росіяни, рсзо, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 08:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійські та мінометні удари росіяни завдали по 15 населених пунктах Харківщини, зокрема, по селах Синьківка, Іванівка, Лук’янці, Берестове, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".