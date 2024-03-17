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Облачно и немного дожливо. Какой будет погода 18 марта в Харькове и области

Погода 20:37   17.03.2024
Оксана Якушко
Облачно и немного дожливо. Какой будет погода 18 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 18 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:
Облачно с прояснениями.🌥
Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман 🌫.
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 0 — 5 º тепла, днем 7 — 12 º тепла.

По Харькову:
Облачно с прояснениями.🌥
Небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 1 — 3 º тепла, днем 9 — 11 º тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 20:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 18 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".