Облачно и немного дожливо. Какой будет погода 18 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 18 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:

Облачно с прояснениями.🌥

Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман 🌫.

Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 0 — 5 º тепла, днем 7 — 12 º тепла.

По Харькову:

Облачно с прояснениями.🌥

Небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман.

Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 1 — 3 º тепла, днем 9 — 11 º тепла.