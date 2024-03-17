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Хмарно, трохи дощитиме. Якою буде погода 18 березня у Харкові та області

Погода 20:37   17.03.2024
Оксана Якушко
Хмарно, трохи дощитиме. Якою буде погода 18 березня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 18 березня, повідомив  Харківський регіональний центр із гідрометеорології. 

По області.

Хмарно з проясненнями.🌥

Невеликий дощ🌧. Вночі та вранці місцями туман🌫.

Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 0 – 5º тепла, вдень 7 – 12º тепла.

По Харкову.

Хмарно з проясненнями.🌥

Невеликий дощ🌧. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 1 – 3º тепла, вдень 9 – 11º тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 20:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 18 березня, повідомив  Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".