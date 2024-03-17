Хмарно, трохи дощитиме. Якою буде погода 18 березня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 18 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області.
Хмарно з проясненнями.🌥
Невеликий дощ🌧. Вночі та вранці місцями туман🌫.
Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 0 – 5º тепла, вдень 7 – 12º тепла.
По Харкову.
Хмарно з проясненнями.🌥
Невеликий дощ🌧. Вночі та вранці слабкий туман🌫.
Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 1 – 3º тепла, вдень 9 – 11º тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 20:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 18 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".