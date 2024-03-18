Андрей Шевченко посетил бойцов, воюющих под Купянском и Лиманом (фото)
Фото: Андрей Шевченко
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил бойцов 13-й бригады НГУ «Хартия» на Купянско-Лиманском направлении.
«Нет ничего важнее, чем поддерживать наших военных. Увлекаюсь их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Благодарю каждого и каждого, кто защищает Украину!», — написал Андрей Шевченко в Facebook.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бойцы, воюют, купянск, Лиман, Шевченко;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил бойцов 13-й бригады НГУ «Хартия» на Купянско-Лиманском направлении.".