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Андрей Шевченко посетил бойцов, воюющих под Купянском и Лиманом (фото)

Общество 15:24   18.03.2024
Виктория Яковенко
Андрей Шевченко посетил бойцов, воюющих под Купянском и Лиманом (фото) Фото: Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил бойцов 13-й бригады НГУ «Хартия» на Купянско-Лиманском направлении.

«Нет ничего важнее, чем поддерживать наших военных. Увлекаюсь их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Благодарю каждого и каждого, кто защищает Украину!», — написал Андрей Шевченко в Facebook.

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Фото: Андрей Шевченко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил бойцов 13-й бригады НГУ «Хартия» на Купянско-Лиманском направлении.".