Андрей Шевченко посетил бойцов, воюющих под Купянском и Лиманом (фото)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил бойцов 13-й бригады НГУ «Хартия» на Купянско-Лиманском направлении.

«Нет ничего важнее, чем поддерживать наших военных. Увлекаюсь их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Благодарю каждого и каждого, кто защищает Украину!», — написал Андрей Шевченко в Facebook.