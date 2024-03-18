Андрій Шевченко відвідав бійців, які воюють під Куп’янськом і Лиманом (фото)

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав бійців 13-ї бригади НГУ «Хартія» на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

«Немає нічого важливішого ніж підтримувати наших військових. Захоплююся їхньою мужністю, витримкою, незламністю. Щиро дякую кожному та кожній, хто боронить Україну!», – написав Андрій Шевченко у фейсбуці.