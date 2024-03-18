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Андрій Шевченко відвідав бійців, які воюють під Куп’янськом і Лиманом (фото)

Суспільство 15:24   18.03.2024
Вікторія Яковенко
Андрій Шевченко відвідав бійців, які воюють під Куп’янськом і Лиманом (фото) Фото: Андрій Шевченко

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав бійців 13-ї бригади НГУ «Хартія» на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

«Немає нічого важливішого ніж підтримувати наших військових. Захоплююся їхньою мужністю, витримкою, незламністю. Щиро дякую кожному та кожній, хто боронить Україну!», – написав Андрій Шевченко у фейсбуці.

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Фото: Андрій Шевченко

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав бійців 13-ї бригади НГУ «Хартія» на Куп’янсько-Лиманському напрямку.".