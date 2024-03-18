Босса колл-центра, который выманивал деньги у граждан ЕС, поймали в Харькове

Киберспециалисты СБУ совместно с Нацполицией, прокуратурой и правоохранителями Латвии задержали в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области трех организаторов международной схемы, в рамках которой выманивали средства из инвесторов электронных бирж.

Злоумышленники создали подпольный колл-центр, действовавший под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС.

В этом «статусе» мошенники звонили по телефону европейским вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им «защиту инвестиций».

Во время разговоров фигуранты обещали осуществить «безопасный мониторинг» электронных транзакций, а в случае сомнения вернуть их владельцам вложенные средства.

Стоимость таких «услуг» составила 30% суммы одной инвестиции.

Кроме этого, по совету мошенников, их жертвы должны были установить на собственных гаджетах специально разработанное мобильное приложение. Он разрешал злоумышленникам полностью контролировать финансовые операции потерпевших.

Видео: СБУ

Получив доступ к частным деньгам, фигуранты выводили их на собственные банковские счета и снимали наличные.

Таким образом мошенники надеялись выманивать у потерпевших миллионные суммы.

Однако сотрудники СБУ уличили злоумышленников на «старте» их преступной деятельности, задокументировали несколько фактов мошеннических манипуляций и задержали главных фигурантов. Организаторы привлекли еще семь жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник – скрывается за границей.

Во время проведения 14 одновременных обысков в помещениях мошенников изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, черновые записи и банковские карточки с доказательствами сделки.

В настоящее время троим задержанным сообщили о мошенничестве. Им грозит до 8 лет тюрьмы.