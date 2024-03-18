Керівника колцентру, який видурював гроші у громадян ЄС, спіймали у Харкові
Кіберфахівці СБУ спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронцями Латвії затримали у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області трьох організаторів міжнародної схеми, завдяки якій виманювали кошти з інвесторів електронних бірж.
Зловмисники створили підпільний колцентр, який діяв під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС.
У цьому «статусі» шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж та пропонували їм «захист інвестицій».
Під час розмов фігуранти обіцяли здійснити «безпековий моніторинг» електронних транзакцій, а у разі їх сумнівності – повернути власникам вкладені кошти.
Вартість таких «послуг» становила 30% від суми однієї інвестиції.
Крім цього, «за порадою» шахраїв, їхні жертви мали встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний додаток. Він дозволяв зловмисникам повністю контролювати фінансові операції потерпілих.
Відео: СБУ
Отримавши доступ до приватних грошей, фігуранти виводили їх на власні банківські рахунки та знімали готівку.
Таким чином шахраї сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми.
Однак співробітники СБУ викрили зловмисників на «старті» їхньої злочинної діяльності, задокументували декілька фактів шахрайських маніпуляцій і затримали головних фігурантів.
Організатори залучили ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник – переховується за кордоном.
Під час проведення 14 одночасних обшуків у помешканнях шахраїв вилучили комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи банківські картки із доказами оборудки.
Наразі трьом затриманим повідомили про у шахрайстві. Їм загрожує до 8 років тюрми.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: гроші, ЕС, задержание, кибербезопасность, колл-центр, Латвия, Нацполиция, СБУ, спецоперация, средства, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 18:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіберфахівці СБУ спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронцями Латвії затримали у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області трьох організаторів міжнародної схеми, завдяки якій виманювали кошти з інвесторів електронних бірж.".