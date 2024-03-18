Live
  • Пн 18.03.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 38.8
  • EUR 42.25

Керівника колцентру, який видурював гроші у громадян ЄС, спіймали у Харкові

Події 18:09   18.03.2024
Оксана Якушко

Кіберфахівці СБУ спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронцями Латвії затримали у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області трьох організаторів міжнародної схеми, завдяки якій виманювали кошти з інвесторів електронних бірж.

Зловмисники створили підпільний колцентр, який діяв під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС.

У цьому «статусі» шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж та пропонували їм «захист інвестицій».

Під час розмов фігуранти обіцяли здійснити «безпековий моніторинг» електронних транзакцій, а у разі їх сумнівності – повернути власникам вкладені кошти.

Вартість таких «послуг» становила 30% від суми однієї інвестиції.

Крім цього, «за порадою» шахраїв, їхні жертви мали встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний додаток. Він дозволяв зловмисникам повністю контролювати фінансові операції потерпілих.

Відео: СБУ

Отримавши доступ до приватних грошей, фігуранти виводили їх на власні банківські рахунки та знімали готівку.

Таким чином шахраї сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми.

Однак співробітники СБУ викрили зловмисників на «старті» їхньої злочинної діяльності, задокументували декілька фактів шахрайських маніпуляцій і затримали головних фігурантів.

Організатори залучили ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник – переховується за кордоном.

Під час проведення 14 одночасних обшуків у помешканнях шахраїв вилучили комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи банківські картки із доказами оборудки.

Наразі трьом затриманим повідомили про у шахрайстві. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Читайте також: Вбивць пілота РФ, який перегнав гелікоптер на Харківщину, вивела на слід дівчина

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 18 березня: удар по пожежній частині, поранені, фронт
Головні новини Харкова 18 березня: удар по пожежній частині, поранені, фронт
18.03.2024, 19:29
Керівника колцентру, який видурював гроші у громадян ЄС, спіймали у Харкові
Керівника колцентру, який видурював гроші у громадян ЄС, спіймали у Харкові
18.03.2024, 18:09
Головні новини Харкова 17.03: росіяни двічі штурмували Синьківку
Головні новини Харкова 17.03: росіяни двічі штурмували Синьківку
17.03.2024, 22:18
Танцюрист із Харкова хотів переплисти річку Тису, щоб потрапити до Німеччини
Танцюрист із Харкова хотів переплисти річку Тису, щоб потрапити до Німеччини
28.11.2022, 14:30
Завтра трамваї та тролейбуси змінять маршрути у Харкові
Завтра трамваї та тролейбуси змінять маршрути у Харкові
18.03.2024, 19:14
Військові РФ тричі намагалися штурмувати біля Синьківки на Харківщині – ГШ
Військові РФ тричі намагалися штурмувати біля Синьківки на Харківщині – ГШ
18.03.2024, 19:24

Новини за темою:

15:20
Понад €20 тисяч щомісячно заробляв на виплатах для 24 дітей батько з Нігерії
09:32
12 млн грн матеріальної допомоги отримали мешканці Харківщини з початку року
13:26
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
17:37
Забили битою і ломом до смерті: у Харкові чоловіки «розібралися» з боржником
17:33
«Терміново потрібні гроші на лікування» — харків’янин обдурив 12 людей

Ви читали новину: «Керівника колцентру, який видурював гроші у громадян ЄС, спіймали у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 18:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кіберфахівці СБУ спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронцями Латвії затримали у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області трьох організаторів міжнародної схеми, завдяки якій виманювали кошти з інвесторів електронних бірж.".