Live
  • Пн 18.03.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 38.8
  • EUR 42.25

На Золочевщину возвращают свет после обстрелов

Общество 12:07   18.03.2024
Виктория Яковенко
На Золочевщину возвращают свет после обстрелов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики запитали большинство потребителей Золочевской громады на Харьковщине, которые были обесточены в течение пятницы и субботы из-за вражеских обстрелов.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», специалисты отремонтировали линии 0,4 кВ в Золочеве и вернули свет в 218 домов. Также отремонтировали подстанцию и воздушную линию 10 кВ, осмотрели вторую линию и смогли запитать 1420 потребителей.

«Остаются обесточенными еще две высоковольтные линии, питающие 718 домов. Надеемся, что в ближайшее время сможем их осмотреть и подать напряжение всем обесточенным абонентам», — добавили в облэнерго.

Читайте также: В деоккупированную Цуповку на Харьковщине вернули свет (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 18 марта: удар по пожарной части, раненые, фронт
Главные новости Харькова 18 марта: удар по пожарной части, раненые, фронт
18.03.2024, 13:24
Харьковчанин пытался совершить суицид в ТЦК: версии девушки парня и военкомата
Харьковчанин пытался совершить суицид в ТЦК: версии девушки парня и военкомата
18.03.2024, 12:40
Харьков очищают от русскоязычных вывесок и «красных летчиков» (фото)
Харьков очищают от русскоязычных вывесок и «красных летчиков» (фото)
18.03.2024, 11:07
На Харьковщине обстреляли храм, есть раненый (фото)
На Харьковщине обстреляли храм, есть раненый (фото)
18.03.2024, 10:40
Строят больше 10 лет: когда запустят мусороперерабатывающий завод в Дергачах
Строят больше 10 лет: когда запустят мусороперерабатывающий завод в Дергачах
16.03.2024, 21:22
РФ ударила по элеватору на Харьковщине: повреждены трактор и авто ГСЧС (фото)
РФ ударила по элеватору на Харьковщине: повреждены трактор и авто ГСЧС (фото)
18.03.2024, 11:27

Новости по теме:

10:10
Обстрелами на Харьковщине повреждены системы газоснабжения многоэтажек
11:52
Работали все выходные: на Харьковщине вернули свет 2000 потребителей
11:20
На Харьковщине свет подключили абонентам, обесточенным с начала вторжения
11:14
Без света из-за обстрела на Харьковщине осталось больше 600 абонентов
11:31
В селе был штаб оккупантов: на Харьковщине возвращают свет в Цуповку

Вы читали новость: «На Золочевщину возвращают свет после обстрелов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали большинство потребителей Золочевской громады на Харьковщине, которые были обесточены в течение пятницы и субботы из-за вражеских обстрелов.".