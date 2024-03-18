На Золочевщину возвращают свет после обстрелов

Энергетики запитали большинство потребителей Золочевской громады на Харьковщине, которые были обесточены в течение пятницы и субботы из-за вражеских обстрелов.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», специалисты отремонтировали линии 0,4 кВ в Золочеве и вернули свет в 218 домов. Также отремонтировали подстанцию и воздушную линию 10 кВ, осмотрели вторую линию и смогли запитать 1420 потребителей.

«Остаются обесточенными еще две высоковольтные линии, питающие 718 домов. Надеемся, что в ближайшее время сможем их осмотреть и подать напряжение всем обесточенным абонентам», — добавили в облэнерго.