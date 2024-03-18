На Золочевщину возвращают свет после обстрелов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики запитали большинство потребителей Золочевской громады на Харьковщине, которые были обесточены в течение пятницы и субботы из-за вражеских обстрелов.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», специалисты отремонтировали линии 0,4 кВ в Золочеве и вернули свет в 218 домов. Также отремонтировали подстанцию и воздушную линию 10 кВ, осмотрели вторую линию и смогли запитать 1420 потребителей.
«Остаются обесточенными еще две высоковольтные линии, питающие 718 домов. Надеемся, что в ближайшее время сможем их осмотреть и подать напряжение всем обесточенным абонентам», — добавили в облэнерго.
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали большинство потребителей Золочевской громады на Харьковщине, которые были обесточены в течение пятницы и субботы из-за вражеских обстрелов.".