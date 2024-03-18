На Золочівщину повертають світло після обстрілів

Енергетики заживили більшість споживачів Золочівської громади на Харківщині, які були знеструмлені протягом п’ятниці та суботи через ворожі обстріли.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці відремонтували лінії 0,4 кВ у Золочеві та повернули світло до 218 будинків. Також відремонтували підстанцію та повітряну лінію 10 кВ, оглянули другу лінію та змогли заживити 1420 споживачів.

«Залишаються знеструмленими ще дві високовольтні лінії, які живлять 718 домоволодінь. Маємо надію, що найближчим часом зможемо їх оглянути та подати напругу всім знеструмленим абонентам», – додали в обленерго.