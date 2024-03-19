Дождь, до +12: прогноз погоды в Харькове и области на 20 марта
Фото: Василий Голосный
В среду, 20 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют дождь. Днем без существенных осадков.
В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 9 до 11, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 тепла, днем — от 7 до 12 градусов со знаком «плюс».
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, март, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 23:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 20 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют дождь. Днем без существенных осадков".