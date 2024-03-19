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Дождь, до +12: прогноз погоды в Харькове и области на 20 марта

Общество 23:07   19.03.2024
Елена Нагорная
Дождь, до +12: прогноз погоды в Харькове и области на 20 марта Фото: Василий Голосный

В среду, 20 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют дождь. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 9 до 11, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 тепла, днем — от 7 до 12 градусов со знаком «плюс».

Ветер восточный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 23:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 20 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют дождь. Днем без существенных осадков".