Дождь, до +12: прогноз погоды в Харькове и области на 20 марта

В среду, 20 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют дождь. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 9 до 11, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 тепла, днем — от 7 до 12 градусов со знаком «плюс».

Ветер восточный, 5 — 10 м/с.