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Дощ, до +12: прогноз погоди в Харкові та області на 20 березня

Суспільство 23:07   19.03.2024
Олена Нагорна
Дощ, до +12: прогноз погоди в Харкові та області на 20 березня Фото: Василь Голосний

У середу, 20 березня, на Харківщині вночі прогнозують дощ. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 9 до 11, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 тепла, вдень – від 7 до 12 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 23:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 20 березня, на Харківщині вночі прогнозують дощ. Вдень без істотних опадів".