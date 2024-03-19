Дощ, до +12: прогноз погоди в Харкові та області на 20 березня

У середу, 20 березня, на Харківщині вночі прогнозують дощ. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 9 до 11, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 тепла, вдень – від 7 до 12 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер східний, 5 – 10 м/с.