Дощ, до +12: прогноз погоди в Харкові та області на 20 березня
Фото: Василь Голосний
У середу, 20 березня, на Харківщині вночі прогнозують дощ. Вдень без істотних опадів.
У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 9 до 11, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 тепла, вдень – від 7 до 12 градусів зі знаком “плюс”.
Вітер східний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 23:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 20 березня, на Харківщині вночі прогнозують дощ. Вдень без істотних опадів".