Дрон ГПСУ уничтожил двух военных РФ на оккупированной Харьковщине (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» ликвидировали двух оккупантов с помощью FPV-дрона.
Военных РФ обнаружили украинские пограничники на временно оккупированной Харьковщине вблизи вражеских позиций с антидроновым ружьем в руках. Однако это оружие им не помогло, отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, дрон, оккупанты, оккупированная, окупанти, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» ликвидировали двух оккупантов с помощью FPV-дрона.".