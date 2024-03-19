Дрон ГПСУ уничтожил двух военных РФ на оккупированной Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» ликвидировали двух оккупантов с помощью FPV-дрона.

Военных РФ обнаружили украинские пограничники на временно оккупированной Харьковщине вблизи вражеских позиций с антидроновым ружьем в руках. Однако это оружие им не помогло, отметили в Государственной пограничной службе Украины.