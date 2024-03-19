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Дрон ГПСУ уничтожил двух военных РФ на оккупированной Харьковщине (видео)

Общество 13:20   19.03.2024
Виктория Яковенко
Дрон ГПСУ уничтожил двух военных РФ на оккупированной Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» ликвидировали двух оккупантов с помощью FPV-дрона.

Военных РФ обнаружили украинские пограничники на временно оккупированной Харьковщине вблизи вражеских позиций с антидроновым ружьем в руках. Однако это оружие им не помогло, отметили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» ликвидировали двух оккупантов с помощью FPV-дрона.".