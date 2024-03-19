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Дрон прикордонників знищив двох військових РФ на окупованій Харківщині (відео)

Суспільство 13:20   19.03.2024
Вікторія Яковенко
Дрон прикордонників знищив двох військових РФ на окупованій Харківщині (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» ліквідували двох окупантів за допомогою FPV-дрона.

Військових РФ виявили українські прикордонники на тимчасово окупованій Харківщині поблизу ворожих позицій з антидроновою рушницею в руках. Однак ця зброя їм не допомогла, зазначили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 13:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» ліквідували двох окупантів за допомогою FPV-дрона.".