Дрон прикордонників знищив двох військових РФ на окупованій Харківщині (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» ліквідували двох окупантів за допомогою FPV-дрона.

Військових РФ виявили українські прикордонники на тимчасово окупованій Харківщині поблизу ворожих позицій з антидроновою рушницею в руках. Однак ця зброя їм не допомогла, зазначили у Державній прикордонній службі України.