Генштаб не фиксировал авиаудары по Харьковщине за сутки, были штурмы
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 марта проинформировал, что россияне продолжают атаковать на Купянском направлении.
«На Купянском направлении враг совершил три безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — отметили в ГШ.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 61 боевое столкновение.
Россияне нанесли по территории страны семь ракетных и 70 авиаударов, совершили 110 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было около 120 населенных пунктов.
«Авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному средству ПВО противника», — сообщил Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 07:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 марта проинформировал, что россияне продолжают атаковать на Купянском направлении".