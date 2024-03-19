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Генштаб не фиксировал авиаудары по Харьковщине за сутки, были штурмы

Происшествия 07:27   19.03.2024
Оксана Горун
Генштаб не фиксировал авиаудары по Харьковщине за сутки, были штурмы Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 марта проинформировал, что россияне продолжают атаковать на Купянском направлении.

«На Купянском направлении враг совершил три безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — отметили в ГШ.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 61 боевое столкновение.

Россияне нанесли по территории страны семь ракетных и 70 авиаударов, совершили 110 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было около 120 населенных пунктов.

«Авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному средству ПВО противника», — сообщил Генштаб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 марта проинформировал, что россияне продолжают атаковать на Купянском направлении".