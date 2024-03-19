Генштаб не фіксував авіаудари по Харківщині за добу, були штурми
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 19 березня поінформував, що росіяни продовжують атакувати на Куп’янському напрямку.
“На Куп’янському напрямку ворог здійснив три безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області”, – зазначили в ГШ.
Загалом на фронті в Україні зафіксували 61 бойове зіткнення.
Росіяни завдали по території країни сім ракетних та 70 авіаударів, здійснили 110 обстрілів з РСЗВ. Під ударами артилерії було близько 120 населених пунктів.
“Авіація Сил оборони завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу ППО противника“, – повідомив Генштаб.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 07:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 19 березня поінформував, що росіяни продовжують атакувати на Куп’янському напрямку".