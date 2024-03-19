Головні новини Харкова 19 березня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:34
Доба пройшла без авіаударів, але з атаками під Куп’янськом – Генштаб
“На Куп’янському напрямку ворог здійснив три безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області”, – повідомив у ранковому зведенні 19 березня Генштаб ЗСУ.
Авіаудари по Харківщині не фіксували.
07:12
Вечірні вибухи та тривога через балістику вночі
Вночі в Харкові та області тривогу оголошували один раз – з 02:26 до 03:02. Її причиною стала загроза застосування армією РФ балістичного озброєння. Про це попередили Повітряні сили ЗСУ.
Напередодні ввечері в частині Харкова було чути вибухи. Вони прогриміли близько 23-ї години вечора (тривога була ще з 21:18). Про вильоти ворожих ракет повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Мешканці Харківщини в соцмережах повідомляли про “приліт” за межами обласного центру.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 07:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".