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Главные новости Харькова 19 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:34   19.03.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 19 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:34

Сутки прошли без авиаударов, но с атаками под Купянском — Генштаб

«На Купянском направлении враг совершил три безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 19 марта Генштаб ВСУ.

Авиаудары по Харьковщине не фиксировали.

07:12

Вечерние взрывы и тревога из-за баллистики ночью

Ночью в Харькове и области тревогу объявляли один раз — с 02:26  по 03:02. Ее причиной стала угроза применения армией РФ баллистического вооружения. Об этом предупредили Воздушные силы ВСУ.

Накануне вечером в части Харькова были слышны взрывы. Они прогремели около 23 часов вечера (тревога была еще с 21:18).  О вылетах вражеских ракет информировал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Жители Харьковщины в соцсетях сообщали о «прилете» за чертой областного центра.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 07:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".