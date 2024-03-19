Главные новости Харькова 19 марта: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:34
Сутки прошли без авиаударов, но с атаками под Купянском — Генштаб
«На Купянском направлении враг совершил три безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 19 марта Генштаб ВСУ.
Авиаудары по Харьковщине не фиксировали.
07:12
Вечерние взрывы и тревога из-за баллистики ночью
Ночью в Харькове и области тревогу объявляли один раз — с 02:26 по 03:02. Ее причиной стала угроза применения армией РФ баллистического вооружения. Об этом предупредили Воздушные силы ВСУ.
Накануне вечером в части Харькова были слышны взрывы. Они прогремели около 23 часов вечера (тревога была еще с 21:18). О вылетах вражеских ракет информировал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Жители Харьковщины в соцсетях сообщали о «прилете» за чертой областного центра.
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 07:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".