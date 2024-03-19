Почти 120 тысяч гривен выманили телефонные мошенники у жительницы Харьковщины

80-летняя жительница Чугуева отдала мошенникам 120 тысяч гривен, поверив, что ее дочь сбила ребенка, сообщила Нацполиция.

18 марта потерпевшая рассказала полицейским, что накануне ей позвонила по телефону неизвестная женщина, представилась следователем и сообщила, что ее дочь на автомобиле сбила ребенка.

Чтобы не привлекать «виновницу ДТП» к ответственности, злоумышленница потребовала деньги.

После телефонного разговора пожилая женщина перечислила на счет аферистов 119 тысяч гривен. Только потом она узнала, что с родственницей все хорошо, а ее обманули.