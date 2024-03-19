Майже 120 тисяч гривень видурили телефонні шахраї у мешканки Харківщини
80-річна мешканка Чугуєва віддала шахраям 120 тисяч гривень, повіривши, що її дочка збила дитину, повідомила Нацполіція.
18 березня потерпіла розповіла поліціянтам, що напередодні їй зателефонувала невідома жінка, представилася слідчим та повідомила, що її донька на автомобілі збила дитину.
Щоб не притягати «винуватицю ДТП» до відповідальності, зловмисниця заявила, що потрібні гроші.
Після телефонної розмови літня жінка перерахувала на рахунок аферистів 119 тисяч гривень. Лише потім вона дізналась, що із родичкою все гаразд, а її ошукали.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: гроші, дитина, ДТП, жінка, мошенник, Нацполиция, харківщина, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 17:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "80-річна мешканка Чугуєва віддала шахраям 120 тисяч гривень, повіривши, що її дочка збила дитину, повідомила Нацполіція.".