Троих «туристов»-уклонистов из Харькова задержали у подножия Карпат
Фото: ГПСУ
Четверых мужчин задержали днем 18 марта у подножия Карпат пограничники Мукачевского отряда, которые скрыто патрулировали горный участок украинско-румынской границы.
Как сообщают в ГПСУ, трое «туристов» приехали на Закарпатье из Харькова, а их компаньон — из Черкасс.
Мужчины признались, что планировали с помощью местного жителя незаконно пересечь границу. За услуги переправщиков каждый из них заплатил от 6 до 8 тысяч долларов.
Мужчину, который должен был сопроводить группу к границе, также поймали.
В отношении задержанных составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП «незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело направили в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, Карпаты, пограничники, румыния, уклонисты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверых мужчин задержали днем 18 марта у подножия Карпат пограничники Мукачевского отряда".