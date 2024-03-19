Троих «туристов»-уклонистов из Харькова задержали у подножия Карпат

Четверых мужчин задержали днем 18 марта у подножия Карпат пограничники Мукачевского отряда, которые скрыто патрулировали горный участок украинско-румынской границы.

Как сообщают в ГПСУ, трое «туристов» приехали на Закарпатье из Харькова, а их компаньон — из Черкасс.

Мужчины признались, что планировали с помощью местного жителя незаконно пересечь границу. За услуги переправщиков каждый из них заплатил от 6 до 8 тысяч долларов.

Мужчину, который должен был сопроводить группу к границе, также поймали.

В отношении задержанных составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП «незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело направили в суд.