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Троих «туристов»-уклонистов из Харькова задержали у подножия Карпат

Общество 18:20   19.03.2024
Елена Нагорная
Троих «туристов»-уклонистов из Харькова задержали у подножия Карпат Фото: ГПСУ

Четверых мужчин задержали днем 18 марта у подножия Карпат пограничники Мукачевского отряда, которые скрыто патрулировали горный участок украинско-румынской границы.

Как сообщают в ГПСУ, трое «туристов» приехали на Закарпатье из Харькова, а их компаньон — из Черкасс.

Мужчины признались, что планировали с помощью местного жителя незаконно пересечь границу. За услуги переправщиков каждый из них заплатил от 6 до 8 тысяч долларов.

Мужчину, который должен был сопроводить группу к границе, также поймали.

В отношении задержанных составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП «незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело направили в суд.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 18:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверых мужчин задержали днем 18 марта у подножия Карпат пограничники Мукачевского отряда".