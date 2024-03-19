Трьох “туристів”-ухилянтів із Харкова затримали біля підніжжя Карпат

Чотирьох чоловіків затримали вдень 18 березня біля підніжжя Карпат прикордонники Мукачівського загону, які приховано патрулювали гірську ділянку українсько-румунського кордону.

Як повідомляють у ДПСУ, троє “туристів” приїхали на Закарпаття з Харкова, а їхній компаньйон – із Черкас.

Чоловіки зізналися, що планували за допомогою місцевого мешканця незаконно перетнути кордон. За послуги переправників кожен із них заплатив від 6 до 8 тисяч доларів.

Чоловіка, який мав супроводити групу до кордону, також спіймали.

Щодо затриманих склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП “незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Справу скерували до суду.