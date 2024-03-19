Live
  • Вт 19.03.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 38.97
  • EUR 42.45

Трьох “туристів”-ухилянтів із Харкова затримали біля підніжжя Карпат

Суспільство 18:20   19.03.2024
Олена Нагорна
Трьох “туристів”-ухилянтів із Харкова затримали біля підніжжя Карпат

Чотирьох чоловіків затримали вдень 18 березня біля підніжжя Карпат прикордонники Мукачівського загону, які приховано патрулювали гірську ділянку українсько-румунського кордону.

Як повідомляють у ДПСУ, троє “туристів” приїхали на Закарпаття з Харкова, а їхній компаньйон – із Черкас.

Чоловіки зізналися, що планували за допомогою місцевого мешканця незаконно перетнути кордон. За послуги переправників кожен із них заплатив від 6 до 8 тисяч доларів.

Чоловіка, який мав супроводити групу до кордону, також спіймали.

Щодо затриманих склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП “незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Справу скерували до суду.

Читайте також: Тіло харків’янина у річці Тиса виявили прикордонники Румунії (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Трьох “туристів”-ухилянтів із Харкова затримали біля підніжжя Карпат
Трьох “туристів”-ухилянтів із Харкова затримали біля підніжжя Карпат
19.03.2024, 18:20
Майже 120 тисяч гривень видурили телефонні шахраї у мешканки Харківщини
Майже 120 тисяч гривень видурили телефонні шахраї у мешканки Харківщини
19.03.2024, 17:47
Водолази шукають матір убитої у Німеччині харків’янки. Подробиці злочину
Водолази шукають матір убитої у Німеччині харків’янки. Подробиці злочину
19.03.2024, 17:27
Головні новини Харкова 19.03: плани РФ під Куп’янськом, відключення опалення
Головні новини Харкова 19.03: плани РФ під Куп’янськом, відключення опалення
19.03.2024, 16:07
З’явився ще один вид Картки харків’янина: перші вже вручив Терехов
З’явився ще один вид Картки харків’янина: перші вже вручив Терехов
18.03.2024, 22:50
Селища зруйновані на 100%: чи оголосять на Дергачівщині примусову евакуацію
Селища зруйновані на 100%: чи оголосять на Дергачівщині примусову евакуацію
19.03.2024, 16:00

Новини за темою:

13:20
Дрон прикордонників знищив двох військових РФ на окупованій Харківщині (відео)
14:11
Шість ворожих дронів «приземлили» прикордонники на Харківщині (фото)
14:40
Ворожу «Рапіру» знищили прикордонники на Харківщині (відео)
12:25
Під Куп’янськом відновилися атаки: Шевцов сказав, що робила РФ під час затишшя
14:51
Мінус спостережний пункт та авто РФ – робота прикордонників на Харківщині

Ви читали новину: «Трьох “туристів”-ухилянтів із Харкова затримали біля підніжжя Карпат»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 18:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирьох чоловіків затримали вдень 18 березня біля підніжжя Карпат прикордонники Мукачівського загону".