Трьох “туристів”-ухилянтів із Харкова затримали біля підніжжя Карпат
Чотирьох чоловіків затримали вдень 18 березня біля підніжжя Карпат прикордонники Мукачівського загону, які приховано патрулювали гірську ділянку українсько-румунського кордону.
Як повідомляють у ДПСУ, троє “туристів” приїхали на Закарпаття з Харкова, а їхній компаньйон – із Черкас.
Чоловіки зізналися, що планували за допомогою місцевого мешканця незаконно перетнути кордон. За послуги переправників кожен із них заплатив від 6 до 8 тисяч доларів.
Чоловіка, який мав супроводити групу до кордону, також спіймали.
Щодо затриманих склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП “незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Справу скерували до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 18:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирьох чоловіків затримали вдень 18 березня біля підніжжя Карпат прикордонники Мукачівського загону".