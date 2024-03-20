Мать убитой в Германии харьковчанки также убили, тело нашли в озере — Bild

Тело 51-летней Марины Стеценко, матери убитой ранее 27-летней харьковчанки Маргариты Разаз, обнаружили в озере вблизи немецкого села Бад-Мингольсхайм. По данным местной полиции, женщину также убили.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что 7 марта тело убитой 27-летней харьковчанки Маргариты Разаз было найдено на берегу Рейна возле города Хоккенгайм на юге Германии. Четыре месяца назад женщина приехала в Германию из Словакии вместе со своей матерью и новорожденной дочерью и жила в приюте для беженцев в Мангейме. Девочку Мию вскоре нашли, а ее бабушку объявляли пропавшей без вести.

В убийстве Маргариты в Германии подозревают супружескую пару: 44-летнего немца Марко и 43-летнюю россиянку Инну. Bild пишет, что они находятся под стражей. По данным журналистов, Марко работал мясником, а Инна была офисным работником. Пара имеет троих детей. Журналисты также утверждают, что супруги планировали убийство украинки.