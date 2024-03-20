Матір убитої в Німеччині харків’янки також убили, тіло знайшли в озері – Bild

Тіло 51-річної Марини Стеценко, матері вбитої раніше 27-річної харків’янки Маргарити Разаз, виявили в озері поблизу німецького села Бад-Мінгольсхайм. За даними місцевої поліції, жінку також убили.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що 7 березня тіло вбитої 27-річної харків’янки Маргарити Разаз було знайдене на березі Рейну біля міста Гоккенгайм на півдні Німеччини. Чотири місяці тому жінка приїхала до Німеччини зі Словаччини разом зі своєю матір’ю та новонародженою дочкою. Разом вони жили в центрі для біженців у Мангеймі. Дівчинку Мію невдовзі знайшли, а її бабусю оголошували як зниклу безвісти.

У вбивстві Маргарити підозрюють подружню пару: 44-річного німця Марка та 43-річну росіянку Інну. Bild пише, що вони перебувають під вартою. За даними журналістів, Марко працював м’ясником, а Інна була офісною працівницею. Пара має трьох дітей. Журналісти також стверджують, що подружжя планувало вбивство українки.