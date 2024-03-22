Из Белгородщины били С-300 и «Искандерами» — Воздушные силы ВСУ

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что по Украине россияне применили ночью 151 средство воздушного нападения — ракеты и БПЛА. В том числе — атаковали из Белгородщины.

«Всего враг применил 151 средство воздушного нападения: 63 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Приморско-Ахтарск – рф); 12 баллистических ракет «Искандер-М» (Белгородская область – рф, ТОТ Крым); 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (с 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря); Х-47М2 «Кинжал» (из десяти МиГ-31К – Тамбовская область — рф); две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с двух Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорожской области); 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская обл. – рф)», – сообщил Николай Олещук.

Он проинформировал, что над Украиной уничтожили 92 воздушные цели:

— 55 «шахедов»;

— 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

— две управляемые авиационные ракеты Х-59.