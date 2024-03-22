Live
  • Пт 22.03.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

Из Белгородщины били С-300 и «Искандерами» — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 09:32   22.03.2024
Оксана Горун
Из Белгородщины били С-300 и «Искандерами» — Воздушные силы ВСУ

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что по Украине россияне применили ночью 151 средство воздушного нападения — ракеты и БПЛА. В том числе — атаковали из Белгородщины.

«Всего враг применил 151 средство воздушного нападения: 63 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Приморско-Ахтарск – рф); 12 баллистических ракет «Искандер-М» (Белгородская область – рф, ТОТ Крым); 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (с 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря); Х-47М2 «Кинжал» (из десяти МиГ-31К – Тамбовская область — рф); две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с двух Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорожской области); 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская обл. – рф)», – сообщил Николай Олещук.

Он проинформировал, что над Украиной уничтожили 92 воздушные цели:

— 55 «шахедов»;

— 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

— две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Читайте также: Главные новости Харькова 22.03: били С-300 и Х-22, пострадавший, пожары

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 22.03: «прилеты» по 5 подстанциям, пожары, нет света
Главные новости Харькова 22.03: «прилеты» по 5 подстанциям, пожары, нет света
22.03.2024, 10:43
В Харькове и области разрушения — на пяти электричестких подстанциях — полиция
В Харькове и области разрушения — на пяти электричестких подстанциях — полиция
22.03.2024, 10:01
Задействовали пожарный поезд: на Харьковщине продолжают тушить огонь (фото)
Задействовали пожарный поезд: на Харьковщине продолжают тушить огонь (фото)
22.03.2024, 10:33
Воду в Харькове подают по графику: по несколько часов в каждом районе
Воду в Харькове подают по графику: по несколько часов в каждом районе
22.03.2024, 10:11
Терехов обратился к водителям Харькова
Терехов обратился к водителям Харькова
22.03.2024, 08:35
Харьков полностью без света, энергетики призвали сохранять спокойствие
Харьков полностью без света, энергетики призвали сохранять спокойствие
22.03.2024, 05:13

Новости по теме:

23:03
Главные новости 20.03: пять погибших и девять раненых от удара по Харькову
23:12
Главные новости Харькова 19.03: отключение отопления, водитель с гранатой
22:09
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ
23:11
Главные новости Харькова 26.01: переименовали Пушкинскую, 12 атак на Табаевку
22:59
Главные новости Харькова 22.01: смертельный обстрел Купянска, школа в укрытии

Вы читали новость: «Из Белгородщины били С-300 и «Искандерами» — Воздушные силы ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 09:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что по Украине россияне применили ночью 151 средство воздушного нападения — ракеты и БПЛА. В том числе — атаковали из Белгородщины".