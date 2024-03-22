З Бєлгородщини били С-300 та “Іскандерами” – Повітряні сили ЗСУ
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що по Україні росіяни застосували вночі 151 засіб повітряного нападу – ракети та БПЛА. У тому числі – атакували з Бєлгородщини.
“Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу: 63 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131” (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф); 12 балістичних ракет “Іскандер-М” (Бєлгородська область – рф, ТОТ Крим) 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря); 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. -рф); 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область – рф); 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області); 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. – рф)”, – перелічив Микола Олещук.
Він поінформував, що над Україною знищили 92 повітряні цілі:
– 55 “шахедів”;
– 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
– Дві керовані авіаційні ракети Х-59.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що по Україні росіяни застосували вночі 151 засіб повітряного нападу – ракети та БПЛА. У тому числі – атакували з Бєлгородщини".