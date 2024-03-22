В Харькове водитель BMW агрессивно угрожал полицейским гранатой

18 марта копы остановили автомобиль BMW без номеров на улице Мирослава Мысли, 34-летний водитель машины вел себя вызывающе и агрессивно, сообщила Нацполиция в Харьковской области.

Затем мужчина отошел на открытую местность, достал гранату и стал ею угрожать. После чего нарушителя скрутили, по факту угрозы работникам правоохранительного органа открыли уголовное производство.

21 марта мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.