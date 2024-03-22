В Харькове водитель BMW агрессивно угрожал полицейским гранатой
Иллюстративное фото
18 марта копы остановили автомобиль BMW без номеров на улице Мирослава Мысли, 34-летний водитель машины вел себя вызывающе и агрессивно, сообщила Нацполиция в Харьковской области.
Затем мужчина отошел на открытую местность, достал гранату и стал ею угрожать. После чего нарушителя скрутили, по факту угрозы работникам правоохранительного органа открыли уголовное производство.
21 марта мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: граната, Нацполиция, полицейский, угроза, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 15:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 марта копы остановили автомобиль BMW без номеров на улице Мирослава Мысли, 34-летний водитель машины вел себя вызывающе и агрессивно, сообщила Нацполиция в Харьковской области.".