У Харкові водій «BMW» агресивно погрожував поліціянтам гранатою
18 березня копи зупинили автомобіль “BMW” без номерів на вулиці Мирослава Мисли, 34-річний водій машини поводився зухвало та агресивно, повідомила Нацполіція у Харківській області.
Потім чоловік відійшов на відкриту місцевість, дістав гранату та почав нею погрожувати. Після чого порушника скрутили, за фактом погрози працівникам правоохоронного органу відкрили кримінальне провадження.
21 березня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: граната, Нацполиция, полицейский, угроза, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 15:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 березня копи зупинили автомобіль “BMW” без номерів на вулиці Мирослава Мисли, 34-річний водій машини поводився зухвало та агресивно, повідомила Нацполіція у Харківській області.".