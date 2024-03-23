Холодная вода есть у всех жителей Харькова, горячая – у половины – Терехов
В Харькове вторые сутки локализируют последствия самой масштабной атаки врага на энергосистему города. Мэр Игорь Терехов сообщил, какие услуги возобновили для жителей.
«Еще вчера нам удалось частично подать холодную воду в жилые дома города. Сейчас же водоснабжением обеспечены уже все районы, теплом одна треть от всех домов, горячей водой чуть меньше половины. Процесс подключения продолжается», – отметил мэр.
Он также рассказал, что за два дня услугами «пунктов незламності» воспользовались до 30 тысяч человек.
Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. По состоянию на 15:00 23 марта без света в Харькове — 260 тысяч абонентов.
Читайте также: Терехов: в Харькове 35% домов – со светом, около 50% – с теплом
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, вода, горячая, терехов, Харьков, холодная;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Холодная вода есть у всех жителей Харькова, горячая – у половины – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 21:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вторые сутки локализируют последствия самой масштабной атаки врага на энергосистему города. Мэр Игорь Терехов сообщил, какие услуги возобновили для жителей.".