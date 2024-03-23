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Холодная вода есть у всех жителей Харькова, горячая – у половины – Терехов

Общество 21:22   23.03.2024
Виктория Яковенко
Холодная вода есть у всех жителей Харькова, горячая – у половины – Терехов

В Харькове вторые сутки локализируют последствия самой масштабной атаки врага на энергосистему города. Мэр Игорь Терехов сообщил, какие услуги возобновили для жителей.

«Еще вчера нам удалось частично подать холодную воду в жилые дома города. Сейчас же водоснабжением обеспечены уже все районы, теплом одна треть от всех домов, горячей водой чуть меньше половины. Процесс подключения продолжается», – отметил мэр.

Он также рассказал, что за два дня услугами «пунктов незламності» воспользовались до 30 тысяч человек.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. По состоянию на 15:00 23 марта без света в Харькове — 260 тысяч абонентов.

Читайте также: Терехов: в Харькове 35% домов – со светом, около 50% – с теплом

Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вторые сутки локализируют последствия самой масштабной атаки врага на энергосистему города. Мэр Игорь Терехов сообщил, какие услуги возобновили для жителей.".