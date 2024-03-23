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Холодна вода є в усіх жителів Харкова, гаряча – у половини – Терехов

Суспільство 21:22   23.03.2024
Вікторія Яковенко
Холодна вода є в усіх жителів Харкова, гаряча – у половини – Терехов

У Харкові другу добу локалізовують наслідки наймасштабнішої атаки ворога на енергосистему міста. Мер Ігор Терехов повідомив, які послуги вже відновили для жителів.

«Ще вчора нам вдалося частково подати холодну воду у житлові будинки міста. Зараз же водопостачанням забезпечені вже всі райони, теплом одна третина від усіх осель, гарячою водою трохи менше половини. Процес під’єднання продовжується», – зазначив мер.

Він також розповів, що за два дні послугами «пунктів незламності» скористалися до 30 тисяч жителів.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою  – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. Станом на 15:00 23 березня без світла у Харкові – 260 тисяч абонентів.

Читайте також: Терехов: у Харкові 35% будинків – зі світлом, приблизно 50% – з теплом

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 21:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові другу добу локалізовують наслідки наймасштабнішої атаки ворога на енергосистему міста. Мер Ігор Терехов повідомив, які послуги вже відновили для жителів.".